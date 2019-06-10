Sivas'ta aile sağlığı merkezi kurşunlandı

Sivas'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlanan aile sağlığı merkezinde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, sabah mesaiye gelen sağlık çalışanları, Huzur Mahallesi'nde bulunan Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi binasının dış cephesinde kurşun izleri gördü.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, yaptıkları incelemede cam, duvar ve merdiven korkuluklarında 36 kurşun izine rastladı. Kurşunların merkezde görevli doktorun odasına da isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA