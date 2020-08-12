Sivas'ta ağustos ayı kaymakamlar toplantısı yapıldı Sivas'ta ağustos ayı kaymakamlar toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Sivas'ta ağustos ayı kaymakamlar toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, görevine yeni başlayan kaymakamlar kendilerini tanıttı.

Daha sonra ilçelerdeki Kovid-19 vaka durumları, filyasyon çalışmaları ve salgın denetim faaliyetleri ile KÖYDES projeleri, 300 Fikir 300 Proje çalışmaları, sportif faaliyetler ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı hazırlık çalışmaları görüşüldü.

Vali Ayhan, tüm kamu görevlilerinin birinci görevinin Kovid-19 ile mücadele olduğunu kaydederek, şunları kaydetti:

"Kamu görevlileri öncelikli olarak kendi sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Örnek bir model olmalılar. Denetimleri arttırarak devam edeceğiz. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan, sorumsuz, vurdumduymaz olan kişiler varsa gerekli cezaları mutlaka uygulayacağız. Denetimlerde vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaları konusunda uyaracağız. Bu konuda ciddi bir hassasiyet göstereceğiz. Bu sürecin içinde çok etkin bir şekilde olmanızı istiyoruz. Bayramda sonra ilimizde yaşanan yoğun nüfus hareketi ile birlikte vakalarda bir artış söz konusu."

Kaynak: AA