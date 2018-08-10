Sivas'ta "Açık Hava Sinema Günleri" Etkinliği

Sivas Belediyesince düzenlenen "Açık Hava Sinema Günleri"nde ilk olarak "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi izleyicilerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 gün sürecek Açık Hava Sinema Günleri etkinliği 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda başladı.

Nostaljik açık hava sinemasında her gün Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri gösterime girecek. İlk gün başrollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oynadığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi izleyici ile buluştu.

Vatandaşlar açık hava sinemasına yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte Türk sinemasında etki bırakmış Züğürt Ağa, Babam ve Oğlum, Cenneti Beklerken, Uzun Hikaye, Muhsin Bey gibi filmler gösterime sunulacak. Etkinlikte 1960 model sinema makinesi kullanılıyor.

Etkinlik hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Sami Aydın, "15 gün boyunca 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda filmlerimiz devam edecek. Sivaslılar Yeşilçam'ın çok önemli sanatçılarını burada izleme fırsatı bulacaklar." ifadelerini kullandı.