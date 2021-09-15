Sivas'ta 5 sınıfta Covid karantinası - Haberler
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Sivas'ta 5 sınıfta Covid karantinası

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Sağlık

- Sivas'ta 5 sınıfta Covid karantinası Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta 5 sınıfta Covid karantinası uygulandığı, bu sınıflardaki öğrencilerin yüz yüze eğitime devam ettiğini söyledi.

- Sivas'ta 5 sınıfta Covid karantinası

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta 5 sınıfta Covid karantinası uygulandığı, bu sınıflardaki öğrencilerin yüz yüze eğitime devam ettiğini söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 'Basınla Biz Bize' programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Vali Ayhan basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Ayhan, okulların açılması, gurbetçilerin ülkelerine dönmeleri ve hastanede yatan Covidli hastalar hakkında açıklamalarda bulundu. Ayhan, hastanede yatan kişilerin yüzde 80'nin aşısız olduğunu söyledi. Öte yandan Sivas'ta Covid pozitif çıkan 5 sınıfın karantina altına alındığını belirtti.

"Okul karantinaya alınmıyor sadece sınıf alınıyor"

Vali Ayhan, okullarda öğrencilerde Covid-19 tespit edildiğinde nasıl bir yol izleyeceklerini anlatarak, "Bir sınıfta bir kişi Covid çıktığı zaman nasıl bir yöntem, 2 kişi çıkarsa nasıl bir yöntem uygulayacağımız planlı. Şuan ilimizde bildiğim kadar 4 veya 5 sınıfımız karantina altında. Birde Zara ilçesindeki Fen Lisesinde birkaç öğrencimizde Covid çıktı, orayı karantinaya aldık. Yani yakın takibimiz var. Okul karantinaya alınmıyor sadece sınıf alınıyor. Dün kaymakam beyle de istişare ettik. Önümüzdeki bir ay bu sistemi bu şekilde yürüttüğümüz zaman inşallah eğitim öğretim sistemi aksamayacak" diye konuştu.

"Hastanede yatanların yüzde 80'i aşısız"

İl genelinde hastanede yaklaşık 250 Covidli hastanın yatmakta olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Şu an günlük ortalama olarak il genelinde vaka sayısı 300'ler de ilerliyoruz. Şuan stabil hale geldi, ben biraz daha düşeceğini düşünmekteyim. Çünkü nüfus sabitlendi, sosyal hareketlilik azaldı, gurbetçiler memleketlerine gitti ama bu ara üniversite öğrencileri gelmeye başladı. Bu sistem oturduğu zaman normal rayına oturacağını düşünüyorum. Hastanede yatanların sayısı yaklaşık 250 civarında. 250 kişi il genelinde Covid tedavisi gören vatandaşımız var ve şunu da söylemek istiyorum yüzde 80'inden fazlası yatanların aşısızlar. Aşının da burada önemini vurguluyoruz. Herkesin bu konuda bireysel olabilir ama bireysel yaptığı davranışlar toplumsal bir sorumluluktur" şeklinde konuştu.

(MK-GF-AŞ-Y)

Sivas'ta 5 sınıfta Covid karantinası

Sivas'ta 5 sınıfta Covid karantinası

Sivas'ta 5 sınıfta Covid karantinası

Sivas'ta 5 sınıfta Covid karantinası
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri
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