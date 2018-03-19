Sivas'ta 5 Öğrencide Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Sivas'ta Gazi Anadolu Lisesinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri yaşayan 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Emek Mahallesi'ndeki, Gazi Anadolu Lisesinde yaşandı. İddiaya göre okula yakın bir lokantadan aldıkları tavuk döneri yiyerek ayran içen öğrenciler bir süre sonra sınıfta rahatsızlandı. Bunun üzerine okula ambulans sevk edildi. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan öğrenciler Hüseyin Batur (15), Cumali Doğan (15), İsmail Ünal (15), Abdulsamet Öğütlüoğlu (15) ve Muhammet İsa Yalçın (15) gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sivas Numune Hastanesinde tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.