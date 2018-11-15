Sivas'ta 3 Köy İçme Suyuna Kavuştu

Sivas İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce, Köylerin Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında, Sivas Merkeze bağlı Acıpınar, Doğanca ve Hasbey Köyleri İçme Suyu Tesisi Yapım Projesi hayata geçirildi.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında, 24 kilometre uzaklıkta yer alan Ulaş Ovacık köyü Göllü mevkisindeki kaynaktan 4 litre/saniye su isale edilerek Hasbey köyü üzerindeki tevzi maslağına getirildi.

Tevzi maslağından Hasbey, Doğanca ve Acıpınar köylerindeki tesislere toplamda 39 bin 800 metre içme suyu hattı döşenerek, köyler suya kavuşmuş oldu.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Mehmet Nebi Kaya, içme suyu tesislerinde incelemede bulundu.

Kaya, köylerin içme suyunu kullanmaya başladığını belirterek, "Projenin toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyon lira. Proje kapsamında köylerimize 39 bin 800 metrelik içme suyu hattının döşendi. Sivas İl Özel İdaresi üzerine düşen görevi yerine getirmeye ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlarımıza düşen görev ise su sayaçlarının takılmasına destek olarak, suyun kıymetini bilmek ve israf etmemektir." ifadelerini kullandı.