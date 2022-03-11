SİVAS (İHA) - Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

SİVAS - Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışıyla birlikte tarihi kent meydanı da beyaza büründü. Sivas Belediyesi ekipleri kaldırımlarda ve yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerliyor. Öte yandan Sivas'ta kar yağışıyla beraber 277 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına başladı.