Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Demet Karakuş - Güncel
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Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

SİVAS - Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışıyla birlikte tarihi kent meydanı da beyaza büründü. Sivas Belediyesi ekipleri kaldırımlarda ve yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerliyor. Öte yandan Sivas'ta kar yağışıyla beraber 277 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına başladı.

Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Güncel

Sivas, kar, Güncel, Haberler

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