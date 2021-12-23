Sivas'ta "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" konseri düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" adlı konser gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılını "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan etmesi dolayısıyla Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü Atatürk Kültür Merkezi'nde şef Servet Zeki Ersoy yönetimindeki koro, "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" konseri düzenledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Göktürk Erdoğan, konser öncesi yaptığı konuşmada, "Kıymetli sazendeler ve hanendelerin destekleriyle hazırlamış olduğumuz etkinliğin teması Yunus. Yunus gibi tüm dünyaya mal olmuş isimleri hafızamızda yaşatmak adına bu etkinlikleri düzenliyoruz. Bu soğuk havada bizleri şereflendirdiğiniz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ise şunları kaydetti:

"Türk dili ve Türk kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri listesine alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesiyle 2021 yılı Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığımız Türkiye genelinde etkinlikler yapmaktadır. Bizler de valiliğimiz himayelerinde 30 adet etkinliği gerçekleştirdik, bunlardan birisini de müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Türk müziği koromuzun katılımıyla gerçekleştiriyoruz."

Konuşmaların ardından şef Servet Zeki Ersoy yönetimindeki koro ses sanatçıları solo ve koro olarak Yunus Emre'nin şiirlerinden bestelenmiş kürdili hicazkar, hicaz, muhayyer ve hüzzam'dan oluşan 12 adet eser seslendirdi.

Konseri çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve vatandaş izledi.