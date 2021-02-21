Sıfırın altında 27,1 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu (2)
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Sıfırın altında 27,1 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu (2)

21.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:24

İmranlı ilçesi, bu gece sıfırın altında 27,1 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

İmranlı ilçesi, bu gece sıfırın altında 27,1 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü İmranlı'yı, sıfırın altında 26,8 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesi takip etti.

Hava sıcaklığı Bolu'da sıfırın altında 26,4, Erzurum Yakutiye'de sıfırın altında 25,3, Sivas Altınyayla ve Ardahan Göle'de sıfırın altında 25 derece olarak kaydedildi.

İl merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece olarak ölçülürken, diğer ilçelerde de soğuk hava etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı kısımları da buz tuttu.

Kardeşler Mahallesi'nde bulunan tarihi Eğri Köprü'nün çevresindeki ağaçların kırağı tutması ise güzel görüntü oluşturdu.

Sıfırın altında 27,1 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu (2)
Sıfırın altında 27,1 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu (2)
Sıfırın altında 27,1 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu (2)
Sıfırın altında 27,1 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Sevindik

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