SİVAS Sarissa Antik Kenti'nin tanıtımı için 'Hititli Kız' klibi

10.08.2019 16:57

Sarissa Antik Kenti'nin tanıtımı için 'Hititli Kız' klibi

SİVAS'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesi'nde bulunan Hititlerin yazlık başkenti Sarissa Antik Kenti ve Kral Havuzu'nun turizme kazandırılması ve tanıtımı için 'Hititli Kız' klibi hazırlandı.

Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesi Kuzulu Mezrası'nda bulunan Anadolu'da kurulan ilk devlet ve ilk uygarlık olan Hitit Krallığının yazlık başkenti Sarissa Antik Kenti ve Kral Havuzu'nun tanıtımı ve turizme kazandırılması için Deliilyas Belediyesi tarafından 'Hititli Kız' klibi hazırlandı. Şair Zeki Oğuz'a ait olan 'Hititli Kız' şiirinden esinlenerek hazırlanan klipte beldede yaşayan lise öğrencisi Eylem Nisa Tek rol aldı. Sarissa Antik Kentte ve Kral Havuzu'nda yapılan klip çekimleri iki günde tamamlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek, Sarissa Antik Kentin bölge için çok önemli olduğunu belirterek, "Sarisssa'nın kültür ve turizme kazandırılmasını istiyoruz. Çalışmaların en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile, Deliilyas Belediyesi olarak elimizden imkanlar ne ise, alt yapı, yol ve su ihtiyaçları hususunda destek vereceğimizi belirtiyoruz. Bu tarihi turizm merkezinin tüm Türkiye'nin ve tüm dünyanın görmesini, bilmesini ve tanımasını istiyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmek için bu tanıtım klibine destek olduk" dedi.

'TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Tanıtım klibinde rol alan öğrenci Eylem Nisa Tek ise, "Ünlü şairimiz Zeki Oğuz'a ait olan 'Hititli Kız' şiirinin klibini kendi imkanlarımızla çekmeye çalıştık. İki sene önce tiyatro kursuna gitmiştim, sanatı ve edebiyatı çok seviyorum. Bu klibi çekmekteki amacımız Hititlerin 5 bin 500 yıllık yazlık başkentlerini ve Hitit prenseslerinin yüzdüğü havuzu tanıtmaktı. Bu alanın turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA