Sivas Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu yaşanan kazada sürücü Nuri Karyağdı (49) ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu, Sıcak Çermik kavşağı civarında yaşandı. Nuri Karyağdı idaresindeki 58 FZ 712 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Nuri Karyağdı, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Karyağdı'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazala ilgili inceleme başlatıldı.