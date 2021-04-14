Sivas Sağlık Platformu'mdan saldırganlara tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas Sağlık Platformu'mdan saldırganlara tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sivas Sağlık Platformu'mdan saldırganlara tepki

Sivas Sağlık Platformu, Sivas'ta geçtiğimiz gece sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Sivas Sağlık Platformu, Sivas'ta geçtiğimiz gece sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Sivas'ta Numune Hastanesi'nde geçtiğimiz gece meydana gelen olayda Gümüşdere köyünde geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan Y.Ö.'nün yakınları, A.Ü., G.Ö., M.Ö., A.Ö., V.Ö., İ.Ü., Ş.B., M.Ö. ve S.Ö., hastalarıyla ilgilenilmediği gerekçesi ile sağlık çalışanlarına saldırıp tıbbı cihazlara zarar verdi. Güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesi üzerine 5 güvenlik görevlisi darp edilerek basit şekilde yaralandı. Meydana gelen saldırısı sonrası bugün hastane önünde toplanan Sivas Sağlık Platformu yaptıkları açıklamayla saldırganlara tepki gösterdi.

Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanı Dr. Ömerül Faruk Güzelimdağ, sağlık çalışanlarına şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Bilindiği üzere son bir yıldır yedi gün, yirmi dört saat bütün gücümüz, enerjimiz ve iyi niyetimizle dünyanın ve dolayısıyla milletimizin başına bela olan korona virüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede hastalanıyoruz, ölüyoruz ama mücadeleye devam ediyoruz. Tam da motivasyona ve halkımızın desteğine ihtiyaç duyduğumuz şu zor günlerde hiç olmaması gereken olayalar vuku buluyor. Yetkili makamların artık bu üzücü ve tahammül edilemeyen bir hal alan sağlıkta şiddete bir çözüm bulmalarını etkili, caydırıcı ve uygulanabilir bir yasanın bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Bizler mesleğimizin gücü, önemi ve değerini biliyoruz. Bu salgın sürecinde dahi şiddete maruz kalınıyorsa her hastanın başına güvenlik görevlisi konulamayacağına göre, çözüm güvenliği artırmakta değil, sağlık çalışanına verilen değer ve sahiplenmeyle olacaktır. Lütfen bu farkındalığı artıracak ve toplumda karşılık bulacak, yasal düzenlemeler ve caydırıcı tedbirler ile sağlık çalışanlarına şiddetin önüne geçilmelidir. Sağlık çalışanları olarak enerjimizi ve motivasyonumuzu kaybettik, yorgunuz ve çok üzgünüz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Sivas Sağlık Platformu'mdan saldırganlara tepki
Sivas Sağlık Platformu'mdan saldırganlara tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Gökhan Töre Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas Sağlık Platformu'mdan saldırganlara tepki
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 14:23:42. #1.16#

title