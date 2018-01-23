Sivas Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan "Sivas Robotik-Kodlama Atölyesi" açılışını yaptı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü C Blok ek binadaki robotik atölyenin açılışı öncesi Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Bülbül, atölye hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Vali Gül, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy "Sivas Robotik-Kodlama Atölyesi" açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından atölyede incelemelerde bulunan Gül, burada gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi aldı.

Mustafa Altınsoy da atölyede 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar 350 öğretmen ve 3 bin 500'ün üzerinde öğrenciye eğitim verilmesinin planlandığını söyledi.

Gül daha ehliyet sınavlarının online olarak gerçekleştirildiği e-sınav merkezini de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.