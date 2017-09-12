Sivas Otomobil Şarampole Devrildi: 2'si Ağır 6 Yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 2'si ağır 6 yaralı



Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.



Kaza saat 15: 30 sıralarında ilçeye bağlı Güngören köyü yakınlarında meydana geldi. Güngören köyünden Suşehri istikametine gitmekte olan Kadir Yüksel (41) yönetimindeki 10 PN 206 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Kadir Yüksel (41) ile otomobil içerisinde bulunan Şaban Yüksel (85), Dursaliye Yüksel (43), Gülizar Yüksel (39), Gülsüm Yüksel(12) ve Kaan Yüksel (9) yaralandı.Kazanın duyulmasının ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Şaban Yüksel ile Dursaliye Yüksel'in hayati tehlikelerinin olduğunu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.