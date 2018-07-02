Sivas Olaylarında Hayatını Kaybedenler 25'inci Yıl Dönümünde Anıldı

SİVAS olaylarının 25'inci yıl dönümü nedeniyle Vali Davut Gül başkanlığındaki heyet, eski Madımak Oteli'ni ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Gül, "Bu acı, sadece ailelerin değil; milletimizin, devletimizin acısıdır" dedi.

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ile 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 25'inci yıl dönümü için kentteki ilk anma programı, valiliğin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, eski Madımak Oteli bugünkü Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne geldi. Heyet, bina içinde, olayda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan Vali Gül, 25 yıl önce meydana gelen üzücü olayı anmak için milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Olayda hayatını kaybeden bütün hemşehrilerimize, bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin başı sağ olsun. Bu acı onların acısı olduğu kadar Sivas'ın genelinin, milletimizin, devletimizin acısıdır. Bu olay tertiplerken herkes biliyor ki üzerinden 25 yıl geçti daha iyi anlaşılıyor. O dönem içerisinde hem Sivas olaylarında hem Başbağlar'da ülkemizi bir çatışma ortamına sürüklemek isteyen karanlık ellerin bir planıydı. Çok şükür milletimizin feraseti sayesinde bu plan tutmadı, tutmayacak. Farklıklarımızı zenginlik olarak kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti için bir birinden kıymetlidir. Bu vesile ile hem dışarıdan gelen hemşehrilerimize hem buraya anmaya gelen hemşehrilerimize teşekkür ediyor, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

?KENT GİRİŞLERİNDE ARAMA

Anma etkinlikleri sırasında olay çıkmaması için polis ekipleri de alarma geçirildi. Kentin giriş güzergahları olan Sivas- Ankara, Sivas- Erzincan ve Sivas- Malatya yollarındaki arama noktalarında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, özel harekat polisleri ve trafik ekipleri tarafından araçlar ve otobüsler durdurularak, sürücü ile yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Polis ekipleri, ayrıca durdukları otobüslerde arama yaptı.

2 Temmuz anma etkinliği dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mevlana Caddesi, İnönü Bulvarı, Hükümet Meydanı ve Atatürk Caddesi, 10.30- 16.00 saatlerinde ulaşıma ve araç parkına kapatıldı. Kentte anma programlarının sorunsuz tamamlanabilmesi için güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Grubun geçiş güzergahı, bariyerlerle kapatılırken, çevre illerden gelen takviye birliklerle birlikte yaklaşık 3 bin polis kentte görev yaptı.

- Sivas