Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Geçen Ay 38 Bin 484 Yolcuya Hizmet Verdi

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda şubat ayında 38 bin 484 yolcuya hizmet verdi.

DHMİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda iç hatlarda 37 bin 804, dış hatlarda ise 680 yolcuya hizmet verildi.

2019 yılı Şubat ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iç ve dış hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 300 olarak belirlendi. Yük trafiği ise toplamda 301 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA