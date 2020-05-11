SİVAS Nesli tehlike altındaki vaşağı kedi gibi çağırdı Nesli tehlike altındaki vaşağı kedi gibi çağırdıSİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde nesli tehlike altındaki vaşak cep telefonu ile görüntülendi.

Nesli tehlike altındaki vaşağı kedi gibi çağırdı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde nesli tehlike altındaki vaşak cep telefonu ile görüntülendi. Hayvanı görüntüleyen Uğur Yıldız'ın vaşağı "pisi pisi" diye çağırması dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli memur Uğur Yıldız, hafta sonu ailesinin yaşadığı Yıldızeli ilçesine bağlı Kiremitli köyüne gitti. Yıldız, traktörle gezdiği sırada ağaçların arasında bir hayvanın olduğunu fark etti. Hayvanın nesli tehlike altında olan vaşak olduğunu gören Yıldız, yaralı olabileceği düşüncesiyle hayvana yardım etmek isteyerek, cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bölgeden uzaklaşan vaşağı Yıldız'ın "pisi pisi" diye çağırması da dikkat çekti.

Köylerinde daha önce de vaşak görüldüğünü fakat kayıt altına alamadıklarını ifade eden Uğur Yıldız, "Köyde traktör ile gezinti yaptığımız esnada bir vaşak fark ettik. Vaşak bizden kaçmadı. Biz yaralı olduğunu düşünerek yardım amaçlı yanına kadar yaklaştık. Bizden kaçmadı fakat traktörden indiğimizde bizden kaçmaya başladı. Bu sevindirici bir olay çünkü biz yaralı olduğunu düşünmüştük. Yaralı olmadığını görünce sevindik. Vaşak daha önce köyümüzde ağabeyim tarafından görülmüş fakat kayıt altına alınamamıştı. Bu da bize nasip oldu" dedi.

Kaynak: DHA