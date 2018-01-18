Sivas Lösemi Hastası Öğrenciye Evde Karne

Lösemi hastası öğrenciye evde karne

Sivas'ta 11 yaşındaki lösemi tedavisi gören Emirhan Yıldız'ın (11) karnesini evinde Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy verdi.

Ayşe (42) ve Levent (41) Yıldız çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Emirhan Yıldız'a, 2014 yılında lösemi teşhisi konuldu ve ardından felç geçirdi. Emirhan'a, ablası Çiğdem Yıldız'dan(16) kemik iliği nakli yapıldı. İlk denemede başarısız olan nakil ikinci seferde tuttu. Emirhan Yıldız, tedavisi nedeniyle eğitimine ara verdi. TOKİ Ahmet Yesevi Orta Okulu 5'nci Sınıf öğrencisi olan Emirhan Yıldız, 2 yıldır evde eğitim hizmeti alıyor. Yıldız'a karnesini Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un evinde ziyaret ederek verdi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, özel bir karne verdiklerini belirterek, "Emirhan Yıldız öğrencimiz TOKİ Ahmet Yesevi Orta Okulu 5'inci sınıf öğrencisi ve 2 yıldır evde eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her zaman her yerde öğrencimize ulaşarak eğitimini tamamlamalarını sağlamaktadır. Bu kapsamda ilimizde 2 bin 419 tane öğrencimiz özel eğitim alıyor. Bunlardan bazıları evde alıyorlar bazıları hastanede alıyor, bazıları okullarında özel destek sınıflarında alıyorlar. Bazıları da özel eğitim sınıflarında alıyorlar. Burada da evde eğitim alan Emirhan Yıldız'ı ziyaret ediyoruz. 2 yıldır öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle geliyorlar burada Emirhan'a lazım olan dersleri veriyorlar. Bazı derslerden de telafi edeceğiz. 2'inci dönemde de eksik gördüğünü biliyorum. Emirhan'da çok başarılı bir öğrenci karnesini de beraber verdik. Hem aileye teşekkür ediyorum, hem okul müdürümüze teşekkür ediyorum. Emirhan'a başarılar diliyorum. Bundan sonra daha güzel karnelere kavuşmasını temenni ediyorum. En kısa zamanda da tedavisini atlatıp arkadaşlarıyla beraber okulda eğitim görmesini temenni ediyorum dedi. Anne Ayşe Yıldız ise eğitim sürecinde destek veren öğretmenlere teşekkür ederek, Emirhan lösemi tedavisini Kayseri de görüyor. 3 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Kitle var denildi. Felç geçirdi. Nakil oldu, ablasından ilki tutmadı ama ikinci de tuttu" diye konuştu. Emirhan'a kemik iliği veren ablası Çiğdem Yıldız ise Dilerim kardeşim en kısa zamanda iyileşir ifadelerini kulandı. Karnesini alan Emirhan'a çeşitli hediyeler verildi.