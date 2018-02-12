Sivas Kültürünü Tanıtan 100 Eser Tanıtıldı

Sivas Belediyesince şehrin kültürüne katkı sunmak için hazırlanan 100 eser tanıtıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin manevi önderleri başta olmak üzere, kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla 100 eser hazırlanarak, 100 bin baskı yapıldı.

Hazırlanan eserler, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Sivas'ı bütün yönleriyle kültürü, manevi önderleri, tarihi şahsiyetleriyle tanıtmak istediklerini ifade ederek, "Bu amaçla 4 yıldır yapmış olduğumuz bu çalışmalardan dolayı çok mutluyum." dedi.

Belediye Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı da şunları kaydetti:

"Amacımız öncelikle Şemsettin Sivasi'yi tüm yönleriyle tanıtmaktı, bunu başardık. Şehrengizleri hazırladık, değişik kitaplar bastık. Türkiye ilk defa 58 engellinin şiirlerini bir kitap halinde yayınladık. Kültür Müdürlüğümüz ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz ile tam bir koordinasyon içinde çalıştık. Öğrencilere yönelik çeşitli faaliyetler yaptık. Onlara boyama kitabından tutun, Şemsettin Sivasi'nin onların diliyle anlaşılması için kitaplar hazırladık. Biz yolumuza devam edeceğiz. 4 yıldır bizden emeğini esirgemeyen başkanıma çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte daha güzel işler yapacağız."

Konuşmaların ardından serginin açılışı Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından yapıldı.

Aydın, törende eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür belgesi ve Sultanşehir Kültür ve Sanat Ödülü verdi.

Sergi açılışına AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ile kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.