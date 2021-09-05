Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünde "Hacivat ve Karagöz" orta oyunu sahnelendi

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sivas'ta tarihi Buruciye Medresesi'nde "Hacivat ve Karagöz" orta oyunu sahnelendi.

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sivas'ta tarihi Buruciye Medresesi'nde "Hacivat ve Karagöz" orta oyunu sahnelendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 108 gün Milli Mücadele'nin merkezi olan Sivas'ta, tarihi kongrenin 102. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu çerçevede, 1271 yılında Anadolu Selçuklu sultanlarından 3. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yaptırılan Buruciye Medresesi'nde, Sivas Devlet Tiyatroları oyuncuları tarafından geleneksel Türk gösteri sanatlarından "Hacivat ve Karagöz" orta oyunu sahnelendi.

Tiyatrocuların, Sivas Kongresi'nin 102. yılında tarihi yapıda sergilediği başarılı performans, aileleriyle gelen çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde