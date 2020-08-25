SİVAS Kızılırmak'ta 1500 kilometreyi oğluyla beraber botla gidecek Kızılırmak'ta 1500 kilometreyi oğluyla beraber botla gidecekSİVAS'ta yaşayan ve doğa sporları ile uğraşan Orhan Çakırer (55), oğlu Muhammet Mustafa Çakırer (25) ile birlikte Sivas Kongresi'nin 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında, Kızılırmak'ın doğduğu yerden Karadeniz'e döküldüğü yer...

Kızılırmak'ta 1500 kilometreyi oğluyla beraber botla gidecek

SİVAS'ta yaşayan ve doğa sporları ile uğraşan Orhan Çakırer (55), oğlu Muhammet Mustafa Çakırer (25) ile birlikte Sivas Kongresi'nin 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında, Kızılırmak'ın doğduğu yerden Karadeniz'e döküldüğü yer olan Samsun'a kadar yaklaşık 1500 kilometreyi rafting botu ile geçmeyi planlıyor. Sivas Kongresi'nin 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında, kentte yaşayan Orhan Çakırer, oğlu Mustafa Çakırer ile beraber rafting botu ile Kızılırmak üzerinden Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Çorum ve son olarak Samsun'a uğrayacak. Baba ve oğlunun Kızılırmak serüveni, bugün sabah saatlerinde başladı. Çakırer ve oğlu, Eğri Köprü Mahallesi Kızılırmak mevkisi Tarihi Eğri Köprü yakınlarından yolcu edildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Nazif Ekinci katıldı. Baba ve oğlu, nehirde yaklaşık 1500 kilometre kürek çekerek, Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü olan 4 Eylül'de Samsun'da olmayı planlıyor.

Uğurlama programında konuşan Vali Ayhan, baba ve oğlunun bu yolculukta 8 ili ziyaret edeceklerini belirterek, "Bu sene kongremizin 101'inci yılı ve şanssızlık, enteresan bir yıl yaşıyoruz. Dünya yaşıyor, Türkiye yaşıyor ve Sivas'ımız yaşıyor. O yüzden kongremizin 101'inci yılında da çok yoğunlukta olmayan, spesifik, tadımlık projelerle yine kongremizin 101'inci yılını kutlamaya çalışıyoruz. Bu kutlama çerçevesinde de Orhan Çakırer ve Muhammet Mustafa Çakırer, 'Milli Mücadelenin Merkezinde İlk Adıma' diye bir proje kapsamında, Kızılırmak'ın doğduğu yerden döküldüğü yere Kızıldağ'dan Samsun'a kadar 8 ili ziyaret ederek yaklaşık 1500 kilometre yolculuk yapacaklar. İnşallah 4 Eylül'de de nihayetlendirilecek" diye konuştu.

Orhan Çakırer ise Sivas'tan Samsun'a kürek çekeceklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük rol oynayan 2 ili birbirine bağlayan bir damar gibi Kızılırmak üzerinden Samsun'a kürek çekeceğiz. 4 Eylül'e yetiştirmeyi düşünüyoruz. Buradaki farkındalık cumhuriyet kurulurken büyüklerimizin çektiği çileleri görmek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bırakmış olduğu Türkiye'nin nasıl ele geçirildiğini anlatmak için bunu yapıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA