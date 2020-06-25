Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini iple asarak intihar etti Sivas'ta, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 32 yaşındaki genç, Kızılırmak kenarındaki bir ağaca kendini asarak intihar etti.

Sivas'ta İbrahim K. (32) Kızılırmak kenarında bir ağaca kendini iple asarak intihar etti.

İPİ AĞACA BAĞLAYARAK KENDİNİ ASTI

Olay, saat 16.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu Kayseri Caddesi üzerinde Kızılırmak köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim K. Kızılırmak kenarında yanında götürdüğü ipi bir ağaca bağlayarak kendini astı. Ağaca asılı bir kişi olduğunu gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA