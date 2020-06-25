Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini iple asarak intihar etti
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Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini iple asarak intihar etti

Sivas'ta, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 32 yaşındaki genç, Kızılırmak kenarındaki bir ağaca kendini asarak intihar etti.

25.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:15

Sivas'ta İbrahim K. (32) Kızılırmak kenarında bir ağaca kendini iple asarak intihar etti.

İPİ AĞACA BAĞLAYARAK KENDİNİ ASTI

Olay, saat 16.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu Kayseri Caddesi üzerinde Kızılırmak köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim K. Kızılırmak kenarında yanında götürdüğü ipi bir ağaca bağlayarak kendini astı. Ağaca asılı bir kişi olduğunu gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini iple asarak intihar etti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini iple asarak intihar etti
Kızılırmak kenarındaki ağaca kendini iple asarak intihar etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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