SİVAS Kısıtlama nedeni ile boşalan köyde 'vaşak' görüntülendi
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SİVAS Kısıtlama nedeni ile boşalan köyde 'vaşak' görüntülendi

Kısıtlama nedeni ile boşalan köyde 'vaşak' görüntülendiSİVAS'ın Doğanşar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlılar arasında yer alan vaşak, köy içerisinde dolaşırken görüntülendi.

25.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:33

Kısıtlama nedeni ile boşalan köyde 'vaşak' görüntülendi

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlılar arasında yer alan vaşak, köy içerisinde dolaşırken görüntülendi.

Doğanşar ilçesi Avcıçayı köyünde yaşayan Çetin Görmez, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile kimsenin dışarıda olmadığı yerleşim yerinde vaşak görüntüledi. Binaların arasında yavaş hareketler ile ilerleyen vaşağı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Genellikle insanlardan uzak durması ve ürken yapısı ile bilinen hayvanın, kendini kamerayla kaydeden Görmez'i fark etmesine rağmen kaçmadı. Görmez'in seslenmeye çalıştığı vaşak, köy içerisinde bir süre gezindikten sonra bölgeden uzaklaştı.

SİVAS Kısıtlama nedeni ile boşalan köyde 'vaşak' görüntülendi

Kaynak: DHA

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