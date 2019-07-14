SİVAS Kazada ölen, aynı aileden 3 kişi gözyaşları ile uğurlandı

Kazada ölen, aynı aileden 3 kişi gözyaşları ile uğurlandı

SİVAS'ta otobüs ile otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden Ahmet Güven (52) ve eşi Zeliha Güven (47) ile kızları Merve Aydemir (25) gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Ağrı'dan, Bursa yönüne giden Mahmut Kandemir yönetimindeki 25 AAG 399 plakalı yolcu otobüsü ile Ahmet Güven yönetimindeki 05 AY 852 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücü Ahmet Güven ve eşi Zeliha Güven olay yerinde, kızları Merve Aydemir ise yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Yaralanan, Merve Aydemir'in oğlu Eymen Gazi Aydemir (4) ise aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EŞİNİN TABUTUNA SARILARAK AĞLADI

Kazada hayatını kaybeden Ahmet-Zeliha Güven çifti ile kızları Merve Aydemir'in otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeleri ailelerine teslim edildi. Anne, baba ve kızları için Hafik ilçesinde cenaze namazı kılındı. İkindi namazına müteakiben Hafik Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Mustafa Yüksel Karadağ, İlçe Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sırasında Merve Aydemir'in 6 yıllık eşi Mert Aydemir gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Aydemir'i arkadaşları teselli etti. Aydemir, ölen eşi Merve'nin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler ilçe mezarlığına defnedildi.

Kazadan yaralı kurtulan küçük Eymen Gazi Aydemir'in ise tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA