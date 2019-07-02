Sivas Katliamı'nın 26. yılı: 'Madımak insanlık tarihinde kara bir leke'

Yazar ve sanatçılardan oluşan 33 kişinin Sivas'ta kaldığı otelde yakılarak öldürülmesinin üzerinden 26 yıl geçti. Olaylar sonucunda 2 otel görevlisi ile 2 gösterici de ölmüş ve toplamda 37 kişi yaşamını yitirmişti.

2 temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'ta bulunan çoğunluğu Alevi ve sol görüşlü 51 kişilik grupta Aziz Nesin, Metin Altıok, Hasret Gültekin, Asım Bezirci ve Nesimi Çimen gibi tanınmış isimler de bulunuyordu. Euronews.com'da Görüntüle