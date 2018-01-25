Sivas Kar Yağışı, Tır Kazalarına Neden Oldu

Kar yağışı, TIR kazalarına neden oldu

Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma TIR kazalarını beraberinde getirdi. İki ayrı bölgede TIR'ların yoldan çıkmasına neden olan kazalarda yaralanan olmadı.

İlk kaza saat 15.30'da Sivas-Kayseri Karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Kayseri'den İran'a giden 21 A 789 İran plakalı Mehmet Rıza İmtizam yönetimindeki TIR, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada TIR'ın dorsesinde bulunan çinko toprağı yola döküldü. Kazada sürücü İmtizam yara almadan kurtuldu.

Diğer kaza ise Hafik ilçesine bağlı Emreköy köyü yakınlarında meydana geldi. Erzincan'dan Kayseri'ye giden Bilal Habeşi Karagöz yönetimindeki 38 DS 348 çekici ve 38 DS 223 dorse plakalı TIR buzlanan ve sürgün olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole indi. Kazada yaralanan olmadı.