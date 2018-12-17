Sivas'ın Yarınları İçin Ortak Akıl Belirlenecek

Sivas'ın yarınına şekil vermek üzere ortak akıl çalıştayı düzenlendi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ortak Akılla Yarınlara Sivas Çalıştayı, Dr. Hasan Canpolat Salonu'nda başladı.

Vali Salih Ayhan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, kenti tüm sektörlerde kalkındırmak, geliştirmek, bölge ve ülke ekonomisine olan katkısını artırmak için güzel bir çalışmaya imza atmayı arzu ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonunda Sivas'ın bulunduğu konumdan çok daha iyi yerlere gelmesi ve hak ettiği atılım hamlelerinden nasibini alması için çalıştıklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ın eğitimde, sağlıkta, ulaştırma hizmetlerinde, enerjide, teknolojide, tarımda, sanayide, ticarette, kentsel ve kırsal altyapı sektörlerinde geldiği nokta sevindiricidir ancak bu bizim için yeterli değildir. Bundan sonraki süreçte kalkınmanın ve gelişmenin yegane yolu her alanda yerel, ulusal ve uluslararası yatırımların Sivas'a çekilmesi ve girişimciye cazip hale getirilmesidir. Bu çalıştay sonrası, hızlı karar alabilen, doğru rota belirleyen ve şehrin ortak akıl ile vizyonunu önemseyen dinamik bir yapı ortaya çıkacaktır."

Ayhan, çalıştayın kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kuruluşlarından 360 katılımcı ile 5 ana sektörde gerçekleştirileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Abdülhamit Han'ın hedeflediği, Anadolu coğrafyasında Halil Rıfat Paşa'nın bölgeyi kalkındırmak için bıraktığı yerden, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeften devam ederek, vatanına, milletine yaraşır bir tarzda Karadeniz'den Akdeniz'e, Batı'dan Doğu'ya kesişen noktada istenilen kalkınmayı gerçekleştirmek, Anadolu'nun parlayan yıldızı olmak ve bunu da başarmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere milli bir ödev vermesini istiyoruz. İnşallah bu ödevleri kurumların iç bünyesinde entegre ederek bu hayallerin altyapısını oluşturarak Sivas'ın rotasını belirleyeceğiz."

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise çalıştayda istihdam, üretim ve şehrin standartları noktasında iyi projelerin çıkmasını temenni ederek, şunları söyledi:

"Projeye dönüşmeyen bir konunun uygulanması da mümkün değil. Çalıştayda orijinal fikirleri alıp olgunlaştırmamız gerekiyor. Şehrin menfaatleri hiçbir bireysel menfaatin gerisinde olmamalı. Dolayısıyla bir zihinsel anlayışa ve dönüşe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu şehirde kim öne çıkarsa ona katkı sunmak, şehrimize destek vermek anlamına geliyor."

Çalıştayın açılışına Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de katıldı.

Kaynak: AA