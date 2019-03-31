Sivas'ın Şarkışla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Turgay Oğuz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Turgay Oğuz 6 bin 11, BBP adayı Mahir Arı 4 bin 809, CHP adayı Ayfer Temel 656 oy aldı.

-Oğuz'un öz geçmişi-

Ahmet Turgay Oğuz 1969 yılında Şarkışla'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şarkışla'da tamamlayan Oğuz, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olan Oğuz, Başbakan Yardımcılığı Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü olarak olarak görev yaptı.

2014 seçimlerinde Şarkışla Belediye Başkanı olarak seçilen ve halen bu görevi yürüten Oğuz, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: AA