Sivas'ın İmranlı İlçesinde İlk Kez CHP Kazandı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde 71 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkanlığını kazandı. AK Parti'nin yaptığı itiraz sonrası yapılan yeniden sayımda da sonuç değişmedi.

1948 yılında ilçe olan İmranlı'da belediye yönetimi ilk kez CHP'ye geçti. 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi adayı Murat Açıl resmi olmayan sonuçlara göre 817 oy olarak belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Murat Sevindik ise 807 oy aldı. Sadece 10 oyluk fark bulunması nedeni ile AK Parti teşkilatı seçim sonuçlarına itirazda bulundu. İmranlı İlçe Seçim Kurulu itirazı kabul ederek oyların yeniden sayımına karar verdi. Bugün ilçede oylar yeniden sayıldı. Sayım sonrası oy oranlarında değişiklik olmadı. CHP adayı Murat Açıl 817 oy alarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilirken, AK Parti'nin adayı Murat Sevindik ise 809 oyda kaldı.

71 YIL SONRA BİR İLK

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İmranlı'nın ilçe olmasından bu yana geçen 71 yılın ardından belediyenin ilk kez kendilerine geçtiğini belirterek, "İmranlı için tarihi bir seçim oldu. Teveccüh göstererek adayımızı seçen ilçe halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı seçilen Murat Açıl ise, seçimin ardından parti rozetini bir kenara bırakarak tüm seçmenleri kucaklayacak şekilde hizmet vereceklerini ifade etti.

2014 yerel seçimlerinde belediye Başkanlığını AK Parti adayı kazanmıştı.

- Sivas

Kaynak: DHA