Sivas'ın 'Hobbit Köyü' Turizme Hazır

SİVAS Belediyesi'nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen yeni Yamaç Evleri projesi tamamlandı. Yapılan çalışmayla bölgede mini bir 'Hobbit köyü' kuruldu. Evler, mimarisiyle ilgi çekiyor.

John Ronald Reuel Tolkien'in eserinden Peter Jackson'ın sinemaya aktardığı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan, kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı karakter 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, Sivas Belediyesi'nce başlatılan Paşabahçe Yamaç Evleri projesinin ikinci etabı tamamlandı. Belediye tarafından kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na 'Hobbit' evlerine benzer evler inşa edildi. 'Hobbit'lerin yaşadığı evler kadar büyük yamaç evleri ilgi görünce, sayı artırılmaya başlandı. Başlangıçta inşa edilen 7 evin ardından sayı 24'e çıkarıldı. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini 'Hobbit köyü' kuruldu. Yeni evler, peyzaj çalışmalarının ardından tamamlandı.

Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan, 1+1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenlerin ilgisini çekiyor. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın 'Hobbit evler'inin tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Aydın, 2005 yılında Paşabahçe'de çalışmalara başlandığını, o dönemde bu bölgenin atıl bir vaziyette olduğunu söyledi. Aydın, şöyle dedi:

"Yapmış olduğumuz düzenlemelerle, altyapı, üstyapı çalışmalarıyla Sivas'ın, Sivas'taki ailelerin bir çekim merkezine dönüştü bu bölge. Bununla beraber bu vadinin etrafındaki yamaçlar, dağların eteklerininde, yaz aylarında serin, kış aylarında sıcak olacağını düşündüğümüz toprak altı evlerin bu vadiye manzaralı bir şekilde yapılmasının çok ilgi çekeceği düşüncesi o dönem bizde oluşmuştu. Ama o dönem bunu hayata geçirmek için hem imkanımız hem şansımız olmadı. Bu döneme kaldı, bu dönemde bu hayalimizi denemek istedik. İlk etapta iki adet Yamaç Evi adını verdiğimiz toprak altı evleri inşa ettik. Bu hem yerelde hem de ulusalda ciddi şekilde yankı buldu. Sonraki süreçte bu sayıyı 24'e çıkardık. Şu an bulunduğumuz bölgede 18 adet var. Burası bu büyük vadinin içerisinde küçük bir vadi. Burası artık bir tatil köyü niteliğinde, 18 evden oluşan özel bir bölüm oluştu. İnşaat çalışmaları tamamlandı, peyzaj çalışmaları tamamlandı. Evlerimizin tefriş kısımları da devam ediyor. Yakın zaman içerisinde de burası halkımızın kullanımına sunulacak."

'BÖYLE FARKLI BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEK ÖNEMLİ'

Farklı bir projeyi hayata geçirmenin önemli olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Aydın, şöyle konuştu:

"Sivas'ın hak ettiği şekilde tanıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Sivas böyle potansiyeli olan bir şehir. Hangi şehre giderseniz gidin bir hafta 10 gün sonra sıkılırsınız ama Sivas kültürüyle, tarihi dokusuyla, doğal güzellikleriyle insanları cezbeden, kendisine çeken, manevi ruhu olan bir şehir. Böyle farkındalık katan bir projeyi hayata geçirmek önemli. Sivas'ın var olan değerine artı bir değer katacaktır, artı bir güzellik katacaktır. Sivas'a yurt dışından ve yurt içinden insanların buraya ilgi göstermesi Sivas'ı ve Anadolu kültürünü tanımaları için önemli bir fırsat olacaktır. Proje hakkında bazı il ve ilçeler de bizden bilgi alıyor. Biz güzel olan uygulamaların paylaşılmasında mahsur görmüyoruz. Çünkü Türkiye bizim. Ne kadar çok yerde benzeri çalışmalar olursa bizim ülkemiz için zenginlik olur. Bundan dolayı kıskançlık söz konusu değil. Buranın turlara dahil olması noktasında bizden çok talep var ama biz onlara cevap veremedik. Çünkü bu bölümün tamamlanması lazım. Yani tur dediğiniz zaman belli sayıda insanı misafir edebilmeniz lazım. Ama bundan sonraki süreçte o imkana kavuşmuş olacağız ve buraya da ciddi sayıda turların geldiğini hep birlikte göreceğiz."

'FİNLANDİYA'DAN GÜZEL OLDU'

Paşabahçe'de kurulan Hobbit köyünün Finlandiya'dakinden daha güzel olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Burası bir köy şekline dönüştü. Dolayısıyla Hobbit köyü denmesinde biz hiçbir mahsur görmüyoruz. Biz 'Yamaç Evleri, Vadi Evleri' diyoruz resmi olarak ama isteyen istediği ismi kullanabilir. Bu bizim açımızdan herhangi bir mahsur teşkil etmiyor. Buranın Hobbit evlerine benzetilmesi, tanıtımı noktasında, markalaşması noktasında da bir avantaj. Bizim açımızdan Finlandiya'daki Hobbit evlerine benzetilmesinden biz rahatsızlık duymuyoruz. Tam tersi bu, buranın daha hızlı bir şekilde tanıtılmasına katkı sunuyor. Birçok yönüyle de orayı anımsatıyor, andırıyor, hatta doğal Paşabahçe alanı olarak olaya baktığımız zaman, ortam olarak da oradan çok daha güzel. Orası ağırlıklı olarak kırsalda yapılmış evler ama burası vadi içerisinde, doğal güzelliği üst düzeyde olan, ortasından dere geçen, yeşili bol olan bir alanda olması, o yönüyle de daha da öne çıkarıyor diye düşünüyorum. Şu an sayımız 24, bu sayıyı artırmayı düşünüyoruz. Bu projeyi her yerde yapabilirsiniz ama her yerde ideal olmayabilir. Bu alan bu proje için ideal bir bölge, o yüzden biz burasını tercih ettik. Uzak Doğu'dan beni arayanlar oldu, gelmek istediklerini söylediler."

'İŞLETMESİNİ ÖZELE VERECEĞİZ'

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Hobbit köyündeki evlerin işletmesini özel bir şirkete vereceklerini ve yakında işletme ihalesini gerçekleştireceklerini belirtti. Belediye Başkanı Aydın, şöyle konuştu:

"Buranın işletmesini özele vermek istiyoruz. Sebebi; işletmecilik özen isteyen, gerçekten bu işi iyi yapan kişilerin elinde olursa burası kalıcı ve sürdürülebilir olur. Sürekli bakımını yapmak, sürekli bakımlı tutmak için bu işi bilenlerin yapmasını istiyoruz. Bu anlamda işletmesini özel sektöre vereceğiz. Önümüzdeki günlerde de işletmeyle ilgili ihalesi gerçekleşmiş olacak. Önemli olan buranın hayata geçirilmesi, buranın şehre kazandırılması. Burası bizim için önemliydi. Şimdi şunu görüyoruz. Büyük şehirlerde insanlar bunalmaya başlıyor. Böyle tatillerinin bir bölümünü doğayla iç içe, aile ile birlikte geçirmek istiyor. Bu anlayışa en uygun yerlerden birisi şuan Sivas Paşabahçe Yamaç Evleri. Hem şehre çok yakın, ulaşım noktasında sıkıntısı olmayan, kolay ulaşılabilir, şehre yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, doğayla iç içe, oksijenin bol olduğu bir alan burası ve insanlar burada bir hafta geçirdikleri zaman ben inanıyorum ki insanlar bir yılın yorgunluğunu atacaklardır."

- Sivas