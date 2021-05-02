Sivas'ın "Hobbit Evleri" tam kapanma sürecinde en sessiz günlerini yaşıyor

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek kent yakınındaki mesire alanına inşa edilen yamaç evleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde en sessiz günlerini yaşıyor.

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek kent yakınındaki mesire alanına inşa edilen yamaç evleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde en sessiz günlerini yaşıyor.

Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na ilk olarak 2015 yılında 7 adet inşa edilen yamaç evlerinin sayısı, yurt içi ve dışından ziyaretçilerden yoğun talep görmesi üzerine 2017'de 24'e çıkarıldı.

Toprağa gömülü ilginç mimarisiyle dikkati çeken yamaç evleri, Kovid-19 döneminin büyük bir bölümünde izole tatil yapmak isteyen ziyaretçilerine doğayla iç içe otel konforunda konaklama imkanı sundu.

İçerisinde mutfak, salon, yatak odası, banyo bölümleri olan ve bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği şekilde inşa edilen evler, tam kapanma sürecine geçilmesiyle sessizliğe büründü.

"Devletimizin aldığı tam kapanma kararına saygımız sonsuz"

İşletme müdürü Murat Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hobbit Evleri'nin dünyaca ünlü bir tesis olduğunu söyledi.

Salgın öncesinde Türkiye'nin birçok yerinden ve Avrupa'dan ziyaretçileri ağırladıklarını vurgulayan Kuzu, "Salgından tabii ki biz de etkilendik ama devletimizin aldığı tam kapanma kararına saygımız sonsuz çünkü sağlığımız için alınmış bir karar." dedi.

Kuzu, 17 gün sürecek tam kapanma sürecini tesiste yapılan bakım ve temizlik çalışmalarıyla avantaja dönüştürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Evlerimiz, Anadolu'da belki de Türkiye'de bir ilk diyebilirim. Kovid-19 dan önce epey bir ilgi vardı. Gelip fotoğraf çektirenler ve konaklayanlar oluyordu. Tam kapanma sürecinde de evlerimiz günlük şekilde dezenfekte ediliyor. Müşterilerimize daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunmak için çalışıyoruz. Bu süreçte hijyene büyük önem veriyoruz. İnşallah misafirlerimizi bayramdan sonra tekrar ağırlamaya başlarız. Güzel günler bizi bekliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde