Sivas'ın Doğanşar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Halil...
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halil Balık kazandı.
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halil Balık kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Balık 400, bağımsız aday Emin Karaman 243, AK Parti adayı Şerif Yürük 236 oy aldı.
-Balık'ın öz geçmişi-
Halil Balık, 1963 yılında Doğanşar'da doğdu. Doğanşar Belediyesinde çalışan Balık, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Kaynak: AA