Sivas İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

18.10.2019 15:38

Sivas İl Genel Meclisi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisi Hakan Akkaş başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıya, il genel meclisi üyelerinin yanı sıra Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal ve birim müdürleri katıldı.

Akkaş, toplantıda yaptığı konuşmada, 4 Eylül Kongresi'ni gerçekleştiren, "manda ve himaye kabul edilmez" diyen bir ecdadın torunları olarak verecekleri mesajların olduğunu belirterek, "Bu dönem sizlerle onlarca oturum yaparak, yüzlerce konuyu karara bağladık ve altına imzamızı attık. Kadim şehrimiz, sultan şehrimiz Sivas'ın derdini dert edindik. Eşimiz, aşımız demeden özverili bir şekilde çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün olağanüstü toplantıda bir araya geldik. Gündemimiz vatan, gündemimiz millet, gündemimiz milli güvenlik ve gündemimiz ülkemizin bekasıdır." ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin grup başkan vekilleri de sırayla söz alarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kaynak: AA