Sivas İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi
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Sivas İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi

08.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:24
Sivas İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi

Sivas'ın Zara ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince temin edilen yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince temin edilen yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, Suriye'ye uğurlandı.

İHH Zara Temsilciliği tarafından Şehitler Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, ilçede hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini Suriye'ye gönderdiklerini söyledi.

Katkı sağlayanlara teşekkür eden Sayın, "Her türlü ihtiyaçta, afette, selde, depremde, kadirşinas insanımız gönlünden kopan ne varsa her zaman sağlamaktadır." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise İHH'ya teşekkür ederek, "İHH dünyada nerede mazlum, nerede ihtiyaç sahibi var, kendileri orada. Hayırsever vatandaşlarımıza ve İHH gönüllülerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli ve Zara Temsilcisi Ahmet Murat Yiğit de yardım malzemelerini Suriye'deki mazlum, mağdur halka göndereceklerini belirtti.

Zara Müftülüğü vaizi Mevlüt Sağlam'ın yaptığı duanın ardından yardım tırları Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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