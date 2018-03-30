Sivas İhh Derneği, Afrin'de Yardımlarını Sürdürüyor

Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Çakmak ve bağış gönüllüleri, Afrin'de yardımlara devam ediyor.

Sivas İHH Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çakmak ve İHH bağışçısı Ibrahim Gürlevik ve Mehmet Ali Çoban, Afrinli'lere destek için Afrin'e gitti.

Çakmak ve beraberindekiler, İHH sıcak yemek dağıtım tırında halka sıcak yemek ve ekmek dağıtıyor.

Çocuklarla yakından ilgilenen ekip, orada görevli Mehmetçiği, kışlaları, İHH fırınlarını, lojistik depolarını ve Azez'deki kamplar da ziyaret etti.