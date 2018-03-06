Sivas Her Türk Evladı Gibi Vatani Görevini Tamamladı

Kerem Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve beraberindekiler Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Ulaş Karasu, Bu askerlik döneminde komutanlarımıza, askerlerimize ve tüm Sivaslı hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kerem bey Sivas'a gelerek her Türk evladının vatani görevini yapmış olduğu gibi kendiside gelip vatani görevini tamamladı. Şu an kendisini yolcu ediyoruz. Ayrıca Afrin'de mücadele eden tüm askerlerimize de başarılar diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. dedi. Kerem Kılıçdaroğlu ise açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu saat 13.00'da kalkacak uçakla İstanbul üzerinden Ankara'ya gidecek.