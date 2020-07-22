SİVAS DEDEDEN KALMA SARAÇLIK MESLEĞİNİ 53 YILDIR SÜRDÜRÜYOR
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SİVAS DEDEDEN KALMA SARAÇLIK MESLEĞİNİ 53 YILDIR SÜRDÜRÜYOR

SİVAS'ta yaşayan Veysel Karagöz (61), dedesinden öğrendiği saraçlık mesleğini 53 yıldır sürdürüyor.

22.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:39

SİVAS'ta yaşayan Veysel Karagöz (61), dedesinden öğrendiği saraçlık mesleğini 53 yıldır sürdürüyor. Günümüzde artık saraçlığın unutulanlar listesine girdiğini ve kentteki son temsilcisi olduğunu belirten Karagöz, sağlığı el verdikçe işini sürdürmek istiyor.

Sivas'ta Paşabey Mahallesi'nde çocuk yaşlardayken dedesi Bekir Karagöz'ün yanında saraçlık mesleğine başlayan evli 4 çocuk babası Veysel Karagöz, 17 yaşında usta oldu. Babası Ahmet Karagöz'den kalan dükkanında atlar için eyer, başlık, hayvanlar için çeşitli süsler yapıyor. Atların gündelik hayattaki önemini büyük ölçüde kaybetmesiyle birlikte her geçen gün ilginin azaldığı meslekte tek usta olan Karagöz, ülke genelinde de sayılı saraçlardan biri olarak biliniyor. Son zamanlarda cirit sporunun yaygınlaşmasıyla birlikte yeniden atlara eyer yapan Karagöz, ayrıca Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpeklerine ise tasma yaparak geçimini sağlıyor.

'BU MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM'

7-8 yaşlarından bu yana saraçlık yaptığını belirten Karagöz, "Eskiden atlar çoktu ve bu meslek daha çok yapılıyordu. Taşımacılık, tarım atlarla yapılıyordu. İnşaatta bile nakliye işleri atlarla yapılıyordu. Şimdi memlekette at kalmadı. Dolayısıyla saraç da kalmadı. Şu anda Sivas'ta sadece ben kaldım. Türkiye genelinde de yoktur. Bu işi hala devam ettirmeye çalışıyorum. Bu meslek bana dedemden kaldı. Bu zamana kadar sürdürüyorum. Önü açık olmadığı için ben çocuğuma öğretmedim. Bir işi yapacaksanız eğer severek yapmalısınız. Ben bu mesleğimi çok seviyorum. Her şey para değildir. Memlekete hizmet etmek en güzelidir" dedi.

'BENDEN SONRA YAPACAK KİMSE YOK'

Bugünlerde daha çok ciritçilere eyer yaptığını belirten Karagöz, "Son zamanlarda ciritçiler yaygınlaşmaya başladı. Onlara eyer yapıyorum. Ayrıca Kangal köpeklerine süslü tasma yapıyorum. Her şeyi talep üzerine yapıyorum. Ama bu zamanda atlar azaldığı için mesleki yoğunluk da azaldı. Bu mesleği benden sonra yapacak kimse yok" diye konuştu.

SİVAS DEDEDEN KALMA SARAÇLIK MESLEĞİNİ 53 YILDIR SÜRDÜRÜYOR

Kaynak: DHA

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