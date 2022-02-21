Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki müzeler lise öğrencilerini ağırladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta lise öğrencileri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 4 Eylül Kültür Merkezi'nde yer alan "Üniversite Tarihi Müzesi" ve "Tabiat Tarihi Müzesi"ni gezdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SCÜ Vakfı Okulları Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencileri söz konusu müzeleri ziyaret etti.

Öğrenciler ilk olarak çeşitli mineral, kayaç, maden, fosil, bitki ve hayvanların sergilendiği Tabiat Tarihi Müzesi'ni gezerek müze müdürü Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem ve müdür yardımcısı Arş. Gör. Dr. Oktay Canbaz'dan bilgi aldı.

Müzede öğrencilere ses, duman efektli ve volkan modeliyle yanardağlar, arttırılmış gerçeklik kum havuzuyla da yeryüzü şekilleri tanıtıldı.

Öğrenciler daha sonra üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar kullanılan akademisyen cübbeleri, telefon rehberleri, elektronik aletler, üniversite matbaası tarafından basılan eserler gibi materyallerin sergilendiği Üniversite Tarihi Müzesi'ni gezdi.

Müzeler, hafta içi 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.