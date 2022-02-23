Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde akademik kurul toplantısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesinin akademik kurul toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, fakülte yönetimi ve akademisyenler katıldı.

Yıldız ve beraberindekiler toplantı öncesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Konferans salonunun hayırlı olmasını dileyen Yıldız, "Mecburi dersler dışında eğitim yüz yüze olacak. Turizm Fakültesinde 6+2 eğitim modeli başarılı bir şekilde devam ediyor. Fakültemizin yaptığı çalışmalarla üniversitemizin tanınırlığı artıyor. Öğrencilerimizi iyi yetiştirmememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eğitimde devamlılığın esas olduğunu vurgulayan Yıldız, "Kendi öğrencilerimizi yetiştirip geleceğe hazırlamamız önemli. Yüksek lisans ve doktora programları sayesinde de fakültemizin daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Yıldız'ın konuşmasının ardından Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç fakültenin çalışmaları ile ilgili sunum yaptı.