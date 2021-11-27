Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile belediye arasında iş birliği protokolü

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Sivas Belediyesi arasında bilimsel, kültürel, sosyal, sağlık gibi konuları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlükte gerçekleştirilen imza törenine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç ve Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, üniversite tarafından belediyenin ulusal ve uluslararası yarışma ve projelerine destek sağlanacak, belediyenin faaliyet göstereceği alanların tamirat, tadilat ve tefrişat işleri yapılacak.

Protokol ile ayrıca belediye personeline hizmet içi eğitim verilecek, kültürel, sosyal, sportif ve bilimsel çalışmalarda uzman eleman desteği sağlanarak etkinliklerde konferans salonu, amfi, spor salonu, halı saha gibi mekanlar tahsis edilecek.

Protokol, Sivas'ın kültürüne katkı sağlayacak çalışmalarda öğretim elemanı görevlendirmesi, sağlık hizmetleri noktasında sağlık ekibi oluşturulması, laboratuvarların tahsisi, SCÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde halkın gelişimine yönelik kurslar düzenlenmesi gibi konuları da kapsıyor.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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