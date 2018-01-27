Sivas Çayda Mahsur Kalan Köpeği Belediye Ekipleri Kurtardı

Sivas'ın Divriği ilçesinde Çaltı Çayı içindeki adacıkta mahsur kalan köpeği belediye ekipleri kurtardı. Divriği ilçesindeki İstasyon mevkisinde, Çaltı Çayı'nda adacık ortasında mahsur kalmış bir köpek olduğunu fark edenler belediyeye haber verdi. Karşıya geçmek isterken adacıkta kaldığı sanılan ve bitkin düştüğü gözlenen köpek için ekipler harekete geçti. Belediye ekipleri çaya girerek köpeğin yanına ulaştı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında hayvan boynuna bağlanan ip yardımıyla çaydan geçirilerek kurtarıldı. Acıktığı gözlenen hayvan ekmek ve süt verildikten sonra veterinere götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.