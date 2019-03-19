Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Savunma Sanayisinde Uzmanlaşacak

SİVAS Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, kente kazandırılan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin savunma sanayisinde uzmanlaşarak hizmet vereceğini söyledi. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, kentte görev yapan yazılı ve görsel medyanın temsilcileri ile bir araya geldi. Rektörlük binasında basınla buluşan Rektör Kul, Sivas'a kazandırılan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kuruluş çalışmaları hakkında bilgi verdi. Geçici olarak daha önceden Teknokent olarak kullanılan binaya yerleştiklerini ve burada bir süre idari hizmet vereceklerini söyleyen Kul, eğitime kısa süre içerisinde başlayacaklarını söyledi. Rektör Kul, üniversitenin ilk olarak Eylül ya da Şubat ayında yüksek lisans ve doktora eğitimi vermeyi planladığını ifade etti. Yeni kampüs alanı inşaatının bitirilmesiyle de 2 yıl içinde lisans eğitimlerine başlayacaklarını vurguladı.

'TEMEL HEDEF, SAVUNMA SANAYİ'

Yeni üniversitenin hedefleri hakkında bilgi veren Prof.Dr. Kul, "Yeni üniversitemizin savunma sanayide uzmanlaşması için bir protokol çerçevesinde ülkemizin önde gelen savunma sanayi kuruluşları ile görüşmeler yapıyoruz. Bu projeleri gerçekleştirebilmek için nitelikli akademisyenlere ihtiyacımız var. Çeşitli ziyaretler yaptık. Görüşmelerimiz olumlu sonuçlanıyor. Bu hem Sivas hem de ülke için faydalı olabilecek bir şey. Savunma sanayi kuruluşlarının Ar-Ge çalışmalarını tek başına yürütmeleri mümkün değildir. Onlar da kendilerine destek verebilecek üniversite paydaşlarını istiyorlar" dedi.

'ODTÜ'DEN DESTEK İSTEDİK'

Savunma sanayide yeni kurulan üniversitelerin daha etkili olacağını vurgulayan Kul, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yeni kurulduğu için böyle bir yapılanmaya gitme imkanı var. Şu anda sıfırdan temiz bir sayfayla başlıyoruz. Bu ancak sıfır kurulan bir üniversitede oluşabilir. Var olan bir üniversitenin yapısını bu alana dönüştürmek neredeyse imkansızdır. Bu kapsamda nitelikli akademisyen, yani savunma sanayisinde çalışacak akademisyenleri temin için de çalışmalarımızı yaptık. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) nitelikli akademisyen konusunda yardım ve destek istedik. Buradan doktorasını yeni tamamlamış öğretim üyelerine talip olduğumuzu söyledik" diye konuştu.

UZAY BİLİMLERİNDE TÜBİTAK'LA İŞBİRLİĞİ

Amaçlarının ses getiren bir üniversite olduğunu ve hem yurtdışına hem de yurtiçinde nitelikli akademisyen için çağrılarda bulunduklarını söyleyen Kul, "Üniversitemiz 3 fakülteden oluşuyor. Bir enstitü, bir yüksek okul ve bir de meslek yüksek okulundan oluşuyor. Fakültelerimiz 3 tane Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve içerisinde kurulacak bölümler Havacılık Mühendisliği ve Uzay Bilimleri Mühendisliği'dir. Uzay Bilimleri çok önemlidir. Ülkemiz bu konuda biraz geride kaldı. Bu alanda hızla Türkiye'nin de yol alması lazım. Biz de TÜBİTAK Uzay'la görüşmelerimizi yaptık. Onlarla işbirliği yapacağız" ifadelerini kullandı. - Sivas

Kaynak: DHA