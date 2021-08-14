Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne 11 öğretim üyesi alınacak
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne 11 öğretim üyesi alınacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne 11 öğretim üyesi alınacak
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne (SBTÜ) 5 profesör, 2 doçent ve 4 doktor öğretim üyesi alınacağı bildirildi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne (SBTÜ) 5 profesör, 2 doçent ve 4 doktor öğretim üyesi alınacağı bildirildi.

SBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne 5 profesör, 2 doktor öğretim üyesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne 2 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'ne ise 1 doktor öğretim üyesi alınacak.

Başvuruda bulunacak adayların, ilgili ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı 13 Ağustos 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde rektörlüğe şahsen ya da posta yoluyla başvurmaları gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, "Üniversitemizde halen yüksek lisans ve doktora programlarında öğrencilerimizin eğitim öğretimi devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren de lisans programlarına öğrenci alımına başlayacağız. Öğretim üyesi kadromuzu da gelecek sene yüzde 100 İngilizce eğitim verecek şekilde hazırlıyoruz. Bize özgü uygulama ağırlıklı müfredat ve sektörle birlikte eğitim modeli ile öğrencilerimizi hayata hazır halde mezun edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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