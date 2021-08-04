Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Genç'ten Emniyet Müdürü Akçay'a hayırlı olsun ziyareti
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Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Genç'ten Emniyet Müdürü Akçay'a hayırlı olsun ziyareti

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Genç'ten Emniyet Müdürü Akçay'a hayırlı olsun ziyareti
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, Emniyet Müdürü Burhan Akçay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, Emniyet Müdürü Burhan Akçay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Burhan Akçay'ı makamında ziyaret eden Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, emniyet teşkilatının ülkenin huzuru ve güvenliği için önemli bir görev üstlendiğini belirterek, Akçay'a yeni görevinde başarılar diledi.

Akçay ise ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulüp başkanı Genç'e teşekkür etti.

Ziyarette, 2. Başkan Taner Karabal, As Başkanlar Erol Yıldız, Cem Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Bahadır Eren ile Davut Aşık da hazır bulundu.

Başkan Genç, ziyaret anısına Akçay'a Sivas Belediyespor'un 58 numaralı formasını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Genç'ten Emniyet Müdürü Akçay'a hayırlı olsun ziyareti - Haberler
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