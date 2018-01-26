Sivas Belediyesi'nden Yeni İstihdam Kursları

Sivas Belediyesi istihdama yönelik açtığı kursların tanıtımını yaptı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi, her yaştan insanın sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak ve meslek edinmelerine yardımcı olarak istihdamı artırmak adına düzenlediği kurslarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı olan SODES destekli açılan 5 farklı branştaki kursun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın'ın yanı sıra ilgili birim müdürleri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Belediye bünyesindeki kültür merkezlerinde yılda 4 bin kişinin meslek sahibi olması için kurslar ve eğitimler düzenlediklerini dile getiren Özaydın, bu kurslara SODES desteği ile yenilerini eklediklerini ifade ederek derslerin 29 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başlayacağını söyledi.

Aşçı yardımcılığı, çağrı merkezi elemanı, stilist eğitimi, kadın giysileri dikimi, cilt bakımı ve temel makyaj dallarında 10 ayrı sınıfta 8 ay boyunca eğitimlerin devam edeceğini kaydeden Özaydın, kursların; Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Şeyh Şamil Hanımlar Kültür Merkezi, Mimar Sinan Hanımlar Kültür Merkezi ve Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi'nde düzenleneceğine dikkat çekti. - SİVAS