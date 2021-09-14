Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e Ahilik Haftası ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e Ahilik Haftası ziyareti

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e Ahilik Haftası ziyareti

Sivas'ta, esnaf ve sanatkarlar ile meslek odaları temsilcileri, Ahilik Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.

Sivas'ta, esnaf ve sanatkarlar ile meslek odaları temsilcileri, Ahilik Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Bilgin, Ahilik Haftasını kutlayarak, "Bir şehrin temelini esnaf oluşturur. Esnafının güçlü olduğu, esnafıyla toplumun kaynaşmasını sağlayan şehirler huzurlu oluyor." ifadelerini kullandı.

Esnaf teşkilatlarıyla şehre değer katacak, kenti ileriye götürecek, esnafın da kendini huzurlu ve mutlu hissedeceği bir şehir oluşturmak istediklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Son iki yılda mücadele ettiğimiz Kovid-19 salgını da gösteriyor ki bu noktada özellikle küçük esnafın güçlü olması, sahada desteklenmesi oldukça önemli. İnşallah bundan sonra da bu zor günleri geride bıraktığımız şu günlerde dün olduğu gibi bugün de yarın da hep birlikte esnafımızın yanında olmaya esnaf teşkilatlarımızla birlikte esnaflarımıza maddi ve manevi destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki şehrin orta direği feraset sahibi esnafı ne kadar güçlü olursa ne kadar huzurlu olursa şehir o kadar güçlü ve huzurlu olur. Tüm teşkilatımızın Ahilik Haftası'nı tebrik ediyorum."

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ile esnaf teşkilatının yüzyıllardır var olan bir teşkilat olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle bu yıl Ahilik Haftası programında kısıtlama yaptıklarını aktaran Köksal, esnafa katkılarından dolayı Bilgin'e teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Bilgin, yılın kalfası seçilen Muhammet Soyuyüce'ye, SESOB Başkanı Beşir Köksal ise yılın çırağı Mehmet Yazgan'a cübbelerini giydirdi.

Heyette Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Dursun, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Yüksel Aksoy ve Ticaret İl Müdürü Selim Baş da yer aldı.

Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e Ahilik Haftası ziyareti

Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e Ahilik Haftası ziyareti

Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e Ahilik Haftası ziyareti

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
Cami imamı, bahçede temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti

Cami imamı, bahçede temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Derya Baykal Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Diego Okan Buruk Ünal Karaman Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri İbrahim Altay Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e Ahilik Haftası ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 18:16:16. #1.17#