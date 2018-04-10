Sivas Belediye Başkanı Aydın'dan Aa'ya Ziyaret

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosunu ziyaret etti.

Aydın, ziyarette, Anadolu Ajansının kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Kuruluşundan bu yana AA'nın doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışından ödün vermeden yayın hayatına devam ettiğini vurgulayan Aydın, tüm çalışanlara başarılar diledi.

Belediye olarak yoğun tempoda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Aydın, önemli projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyledi.

AA Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek de Aydın'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Felek, Aydın'a Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan AA 2017 Yıllığı'nı hediye etti.