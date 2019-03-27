Sivas BBP Genel Başkanı Destici Bu Hesabı Ahirete Bırakmayacağız

BBP Genel Başkanı Destici Bu hesabı ahirete bırakmayacağız

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının davasının peşini bırakmayacaklarını belirterek Kimsenin şüphesi olmasın. Bu hesabı ahirete bırakmayacağız. Bizim hassasiyetimiz hukuk içerisinde bunu çözmektir. Bu işte hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar yargı önüne çıkacak ve hesabını verecekler dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin il başkanlığı tarafından 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden merhum kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile dönemin İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, Gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi anmak için düzenlediği programa katılmak üzere Sivas'a geldi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Destici'nin yanı sıra İl Başkanı Uğur Bulut, Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve partililer katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda düzenlenen tiyatro gösterisi ile Çanakkale şehitleri de anıldı.

'BU HESABI AHİRETE BIRAKMAYACAĞIZ'

Anma programında partililere hitap eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nu yaşamış olmak, anlamış olmak ve yaşadığı süreç içerisinde onunla beraber olmanın haklı gururunu yaşadığını söyledi. Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hukuki sürecini takip ettiklerini belirterek, Şehitlerimiz emin olsunlar ki onların geride bıraktığı dava arkadaşları, Büyük Birlik hareketinin mensupları ve alperenler onları unutmadı, unutmayacak ve asla unutturmayacaktır. Onların davalarını yaşatacağız. Dünden, bugünden ve yarınlara inşallah daha güçlü bir şekilde bu emaneti taşıyacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu hesabı ahirete bırakmayacağız. Bizim hassasiyetimiz hukuk içerisinde bunu çözmektir. Elhamdülillah işte yol almaya başladık. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda üst dereceli 9 memurla ilgili verilen takipsizlik kararını verilen görüşmeler neticesinde kaldırttık. İddianame hazırlandı. Şu anda o 9 kişi yargılanmaya başladı. Göksun'da helikopterin üzerindeki cihazları söken sanıklar vardı. Bizi oraya müdahil dahi etmemişlerdi. Bu dönem de yine bizim girişimlerimizle hem aileler, hem de partimiz bu davaya müdahil oldu ve iki mahkemeyi de avukatlarımız takip ediyorlar. Son olarak Kahramanmaraş'taki ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararı da yine bizim girişimlerimizle kaldırıldı. Bu işte hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar yargı önüne çıkacak ve hesabını verecekler dedi.

Kaynak: DHA