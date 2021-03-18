SİVAS 'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını dolandıran 3 şüpheli, yakalandı
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SİVAS 'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını dolandıran 3 şüpheli, yakalandı

18.03.2021 08:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:01

'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını dolandıran 3 şüpheli, yakalandı (2)TUTUKLANDILARİl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Karacan(44) ve İbrahim Tan(37) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını dolandıran 3 şüpheli, yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Karacan(44) ve İbrahim Tan(37) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışı gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark eden şüpheliler maskeleri ile yüzlerini kapatmaya çalıştı. Gazetecilerin "Yaşlı kadını neden dolandırdınız?" sorusuna şüpheliler, "Ne dolandırması, gidin başımızdan" karşılığı vererek, tepki gösterdi. 2 şüpheli Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

SİVAS 'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını dolandıran 3 şüpheli, yakalandı
SİVAS 'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını dolandıran 3 şüpheli, yakalandı
SİVAS 'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını dolandıran 3 şüpheli, yakalandı
SİVAS 'Aşı olduğunu biliyoruz' diye kandırdıkları kadını dolandıran 3 şüpheli, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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