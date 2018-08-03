Sivas Akıllı Telefonunu 'Tuşlu' ile Değiştirdi, Sınavda Dereceye Girdi

Sivas'ta yaşayan Yunus Emre Karataş (18), Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal kısmında soruların tamamını cevaplayarak Türkiye 63'üncüsü ve Sivas il birincisi oldu. Karataş, başarısında sınav döneminden önce akıllı telefonunu vakit kaybettirdiği gerekçesi ile tuşlu telefonla değiştirmesinin etkili olduğunu söyledi.

YKS'de Türkiye 63'üncüsü olan Yunus Emre Karataş'a sınava hazırlandığı Sivas Kapsam Eğitim Kurumlarında ödül töreni düzenlendi. Cumhuriyet altını ile ödüllendirilen Karataş'a eğitim kurumu tarafından üniversite eğitiminde bursta verilecek. Karataş, sayısalda Türkiye 63'üncüsü olma ve Sivas il 1'incisi olma başarısını elde ettiğini belirterek, "Herkes çalışıyor ama maddi anlamda değil de birazda manevi anlamada girmek gerekiyor. İnsanın yüce rabbimle yakınlığı ve yaptığımız ibadetlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. İbadet motivasyonu arttırıyor. Ben devamlılığı sağladığım için başarılı oldum" dedi.

Sınav döneminden önce akıllı telefonunu bırakarak tuşlu telefon aldığını dile getiren Karataş, "Tuşlu telefon çok fazla vaktimi alıyordu. Sınava girecek arkadaşlara tavsiyem de telefon vakit öldürüyor, istemesek de telefonu kullanıyoruz ve vaktimizi çalıyor. Sınavda başarı isteyenler tuşlu telefon kullanabilir" ifadelerini kullandı.

Sivas Kapsam Eğitim Kurumları müdürü Ertuğrul Aslan ise yaptığı açıklamada, "Öğrencimiz elde ettiği derecelerle bizleri gururlandırdı. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum" dedi.